Neymar reforça apoio a Vini Jr. após caso de racismo e cobra: "Algo tem que ser feito"

Os ataques racistas sofridos por Vinícius Júnior no jogo contra o Valencia despertaram solidariedade dentro e fora do mundo do esporte. O astro Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), voltou a demonstrar apoio ao companheiro de Seleção Brasileira nesta segunda-feira.

Vinícius Júnior sofreu ataques racistas no jogo entre Real Madrid e Valencia, disputado no último domingo, no Estádio Mestalla, pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, Neymar usou seu perfil no Instagram para demonstrar apoio, algo repetido nesta segunda.

Neymar apoia Vini Jr. (Imagem: Reprodução)

"Algo tem que ser feito… Até quando vamos aturar isso? Até quando irão se fazer de cegos? Tô contigo, Vini Jr. Racismo é o KRL (sic). Somos todos iguais", escreveu Neymar, reproduzindo trecho de vídeo publicado pelo jogador do Real Madrid com seguidos casos em que foi vítima de racismo.

Atualmente no PSG, Neymar conhecem bem o futebol espanhol, já que defendeu o Barcelona entre as temporadas de 2013 e 2017. O jogador do time francês foi companheiro de Vinícius Júnior na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo disputada no Catar em 2022.