Presidente da Fifa manifesta solidariedade a Vini Jr. e detalha passos exigidos em casos de racismo

O presidente da Fifa se manifestou após mais ataques racistas contra Vinícius Júnior na Espanha. Gianni Infantino expressou apoio ao brasileiro depois dos insultos sofridos na partida entre Real Madrid e Valencia neste domingo, 21.

O mandatário também detalhou os passos exigidos pela entidade em casos de racismo em partidas de futebol, que podem resultar na perda dos pontos do jogo.



"Total solidariedade a Vinícius. Não há lugar para racismo no futebol ou na sociedade e a Fifa apoia todos os jogadores que se encontram em tal situação", disse Infantino em comunicado.



O presidente da Fifa reforçou os três passos a serem seguidos em campo em casos de racismo. Em primeiro lugar, o caso é anunciado aos presentes no estádio e na transmissão. Depois, os jogadores saem do campo e é informado que, se os ataques continuarem, o jogo será suspenso. Por fim, a partida recomeça e, se os ataques continuarem, será paralisada e os três pontos vão para o time adversário.



"Os eventos durante a partida entre Valencia e Real Madrid mostram que isso precisa acontecer. É por isso que o processo de três etapas existe nas competições da FIFA e é recomendado em todos os níveis do futebol", explicou o mandatário.



"Primeiro, você para o jogo, você o anuncia. Em segundo lugar, os jogadores saem do campo e o alto-falante anuncia que, se os ataques continuarem, o jogo será suspenso. O jogo recomeça e, em terceiro lugar, se os ataques continuarem, a partida vai parar e os três pontos vão para o adversário", completou.

Vinícius Júnior foi vítima de insultos racistas neste domingo, na derrota de 1 a 0 do Real Madrid para o Valencia, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Aos 25 minutos da etapa final, torcedores presentes no Mestella entoaram cantos racistas direcionados ao atacante. O jogador identificou um dos torcedores que o ofendeu e precisou ser segurado pelos companheiros.



Já nos acréscimos, Vini Jr. foi expulso. O atacante se envolvimento em uma confusão com jogadores do time rival. Ele recebeu o cartão vermelho por atingir Hugo Duro, com o braço. A reação se deu após o brasileiro ser segurado pelo pescoço pelo mesmo jogador durante a discussão.



Após o término do confronto, La Liga prometeu que vai investigar o ocorrido e, para isso, solicitou "todas as imagens disponíveis para investigar o ocorrido". A instituição também diz que "apresentou uma queixa nove vezes nas últimas duas temporadas perante o Comitê de Competições da RFEF, Comissão Estadual contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte, Ministério Público do Ódio e Tribunais".



O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o o Rayo Vallecano, às 14h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Espanhol. (Com Gazeta Esportiva)