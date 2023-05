São Paulo x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Vasco se enfrentam hoje, sábado, 20 de maio (20/05), pela sétima rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Invicto à frente do São Paulo, com quatro vitórias e quatro empates em oito partidas, o técnico Dorival Júnior deve ter um desfalque de peso para o duelo com o Vasco da Gama. Arboleda deixou a partida contra o Sport, na última quarta-feira, alegando cãibras na região posterior da coxa esquerda e vem sendo poupado das atividades, embora os exames não tenham constatado qualquer tipo de lesão, como temia o comandante são-paulino.

Caio Paulista, que sequer viajou para Recife no meio de semana devido a uma fadiga muscular no adutor da coxa esquerda, permanecendo na capital paulista para analgesia e fortalecimento, voltou a treinar normalmente nesta sexta e deve ser relacionado.

O São Paulo tem outros nove desfalques certos para enfrentar o Vasco: Ferraresi (Cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Jandrei (fratura no quinto dedo da mão esquerda), David (transição após trauma no joelho direito) e Erison (transição após estiramento em fibrose da coxa esquerda).

Pelo lado do Vasco da Gama, a situação é um pouco mais complicada. O Cruzmaltino venceu apenas em sua estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, no Mineirão. De lá para cá foram outros cinco jogos pelo torneio, com duas derrotas, ambas em São Januário, contra Bahia e Santos, e outros três empates. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - São Paulo x Vasco

São Paulo

Rafael; Raí Ramos, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista (Patryck); Luan, Gabriel Neves e Nestor; Marcos Paulo, Luciano e Calleri.

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Barros e Jair; Alex Teixeira, Gabriel Pec e Pedro Raul.

Quando será São Paulo x Vasco

Hoje, sábado, 20 de maio (20/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Vasco

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)