Coritiba x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Coritiba e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 20 de maio (20/05), pela sétima rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o duelo, o técnico Eduardo Coudet segue com quatro desfalques: os volantes Allan (fratura por estresse na coluna lombar baixa) e Otávio (lesão na panturrilha direita), o meia-atacante Pedrinho (ruptura do bíceps femoral) e o atacante Alan Kardec (transição física).

Já o zagueiro Igor Rabello e o lateral esquerdo Guilherme Arana, liberados pelo departamento médico, vivem expectativa de voltar à lista de relacionados. O comandante argentino também pode promover algumas mudanças no time titular, como a promoção de Dodô no lugar de Rubens na lateral esquerda e as entradas de Patrick e Edenilson nas vagas de Zaracho e Hyoran. Por fim, a tendência é que Mariano seja poupado, com Bruno Fuchs e Saravia como possíveis substitutos, além do possível retorno de Mauricio Lemos à titularidade no miolo de zaga.

Por sua vez, o técnico Antônio Carlos Zago não poderá contar com o zagueiro Kuscevic e o volante Willian Farias, que estão em fase final de tratamento, além do defensor Thiago Dombroski, que se recupera de um problema na coxa. No entanto, Júnior Urso voltou a treinar com o elenco após se recuperar de lesão e pode estar à disposição. (Com Gazeta Esportiva)



Coritiba x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Coritiba x Atlético-MG

Coritiba

Gabriel; Marcos Vinícius, Bruno Viana, Henrique, Chancellor e Jamerson (Victor Luís); Bruno Gomes, Liziero (Matheus Bianqui) e Marcelino Moreno; Zé Roberto e Robson.

Atlético-MG

Everson; Saravia (Bruno Fuchs), Mauricio Lemos, Jemerson e Rubens (Dodô); Battaglia, Pavón, Edenilson (Zaracho) e Patrick (Hyoran); Paulinho (Vargas) e Hulk.

Quando será Coritiba x Atlético-MG

Hoje, sábado, 20 de maio (20/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Coritiba x Atlético-MG

Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)