Santos x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Palmeiras se enfrentam hoje, sábado, 20 de maio (20/05), pela sétima rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Odair Hellmann ganhou um desfalque de última hora: Mendoza. O colombiano sentiu um desconforto muscular e não ficará à disposição na partida. O meia Ed Carlos também se queixou de dores na coxa e não será relacionado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além deles, o Peixe terá as baixas de Marcos Leonardo (a serviço da Seleção Brasileira no Mundial sub-20), Soteldo (em transição física), Eduardo Bauermann (afastado) e Sandry (treinando separado após um procedimento na face). O meia Luan Dias, em reta final de transição, é dúvida.

Sob o comando de João Martins, portanto, o Alviverde vai contar com o retorno de Artur, que não pôde atuar diante do Leão do Pici por já ter defendido o RB Bragantino na competição. Marcos Rocha se recuperou de lesão na coxa esquerda e avançou na transição física. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Santos x Palmeiras

Santos

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Lucas Braga e Deivid Washington.

Palmeiras

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Quando será Santos x Palmeiras

Hoje, sábado, 20 de maio (20/05), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Palmeiras

Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)