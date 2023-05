RB Bragantino x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre RB Bragantino x Athletico-PR será disputado hoje, 20, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

RB Bragantino e Athletico-PR se enfrentam hoje, sábado, 20 de maio (20/05), pela sétima rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No Bragantino, o treinador terá problemas para escalar a equipe. O zagueiro Kevin Lomónaco foi afastado após ser citado na Operação Penalidade Máxima e Juninho Capixaba cumpre suspensão. O zagueiro Natan teve constatada uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e não estará disponível. Também se recuperando de lesão, Léo Ortiz (joelho), Luan Cândido (tíbia), Lucas Cunha (joelho), Nacho Laquintana (tornozelo esquerdo) e Raul (joelho), serão desfalques.

Apesar da dúvida na escalação, o técnico do Athletico tem algumas certezas. O zagueiro Pedro Henrique se recuperou de dores na coxa e está à disposição. Já o meio-campista Léo Cittadini se recupera de lesão na coxa, sofrida há quase um mês. O jogador integra o departamento médico do Furacão ao lado dos atacantes Marcelo Cirino e Rômulo, que serão desfalques para o confronto. (Com Gazeta Esportiva)



RB Bragantino x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - RB Bragantino x Athletico-PR

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Léo Realpe, Guilherme; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, Bruninho; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho.

Athletico-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Christian, David Terans; Pablo e Vitor Roque.

Quando será RB Bragantino x Athletico-PR

Hoje, sábado, 20 de maio (20/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Athletico-PR

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)