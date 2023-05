Botafogo x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Botafogo x Fluminense será disputado hoje, 20, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Botafogo e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 20 de maio (20/05), pela sétima rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Pelo lado do Botafogo, Luís Castro admite que pode fazer um novo rodízio no time, que vem brigando também na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Mas também não pretende antecipar a escalação.

O Fluminense chega para o jogo sem Alexsander, Keno e Marcelo. Todos no departamento médico. Assim, o treinador não vai antecipar a escalação que pretende mandar a campo. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Botafogo x Fluminense

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; André, Lima, Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso; Gabriel Pirani e German Cano.

Quando será Botafogo x Fluminense

Hoje, sábado, 20 de maio (20/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Fluminense

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)