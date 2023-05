Vasco x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Vasco e Santos será disputado hoje, 14, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Vasco e Santos se enfrentam hoje, domingo, 14 de maio (14/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para enfrentar o Vasco, o técnico Odair Hellmann não conta com Stiven Mendoza. O atacante teve constatado um edema na coxa direita e iniciou tratamento com a fisioterapia. A tendência é que Lucas Braga entre na vaga do colombiano. Outro desfalque de última hora foi o lateral esquerdo Lucas Pires, que apresentou um desgaste acima do normal nos exames e será preservado.

Do outro lado, os vascaínos também têm problemas para a partida. O primeiro será a ausência do volante Andrey Santos. O jogador se apresentou nesta sexta-feira a Seleção Brasileira sub-20 que se prepara para o Mundial. (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : Canal de TV aberta



: Canal de TV aberta Premiere: Serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Vasco x Santos

Vasco

Léo Jardim; Puma, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Galarza (Figueiredo) e Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Santos

João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid e Lucas Braga.

Quando será Vasco x Santos

Hoje, domingo, 14 de maio (14/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Santos

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)