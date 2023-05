Corinthians x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 14 de maio (14/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A notícia positiva para o Corinthians é o retorno do volante Fausto Vera, que cumpriu suspensão na rodada passada. Já Guilherme Biro, na Seleção Brasileira sub-20, e Renato Augusto, que se recupera de uma lesão no joelho direito, seguem como desfalques. Há ainda duas dúvidas para a escalação: Fábio Santos ou Matheus Bidu, na lateral direita, e Yuri Alberto ou Pedro, no ataque.

Contra o Corinthians, o Tricolor também não terá outros nove jogadores: Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Igor Vinícius (cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Jandrei (fratura no dedo da mão esquerda), Erison (transição após estiramento em fibrose da coxa esquerda) e David (trauma no joelho direito). (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Corinthians x São Paulo

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Roni, Fausto Vera e Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto (Pedro).

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves e Michel Araújo (Wellington Rato); Marcos Paulo, Luciano e Calleri.

Quando será Corinthians x São Paulo

Hoje, domingo, 14 de maio (14/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)