Athletico-PR x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Coritiba se enfrentam hoje, domingo, 14 de maio (14/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT Sports, no serviço de streaming Furacão Play e nos canais de Youtube e Twitch Cazé TV e Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Coritiba está a 11 jogos seguidos sem vencer na temporada, a pior sequência em toda a sua história. Assim, a equipe entra em campo pressionada. Neste momento, os comandados de Antônio Zago estão na 19ª posição, com apenas dois pontos, dois a menos que o Corinthians, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Athletico-PR busca consolidar o bom momento em 2023. Nas duas rodadas anteriores, a equipe venceu Flamengo e Internacional, respectivamente. Com isso, está no G4 do torneio, com nove pontos. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Coritiba ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT Sports : Canal de TV a cabo



: Canal de TV a cabo Furacão Play : serviço de pay-per-view



: serviço de pay-per-view Cazé TV : Canal do Youtube



: Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch



Brasileirão Série A 2023 - Athletico-PR x Coritiba

Athletico-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Erick e Alex Santana; Thiago Andrade, Vitor Roque e Pablo.

Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Bruno Viana, Henrique e Thiago (Chancellor); Natanael, Liziero, Bruno Gomes, Boschilia (Kaio Cesar) e Victor Luís; Zé Roberto e Robson.

Quando será Athletico-PR x Coritiba

Hoje, domingo, 14 de maio (14/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Coritiba

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)