América-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 14 de maio (14/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Cruzeiro não poderá contar com Fernando Henrique e Rafael Bilú, lesionados, e Richard, afastado do clube após ser citado na Operação Penalidade Máxima. O volante Ramiro retorna depois de cumprir suspensão na última partida. Pelo campeonato estadual, o Cruzeiro caiu para o América-MG na semifinal e busca uma redenção fora de casa.

Do outro lado, o América-MG faz início de campeonato muito ruim e, sem vitórias, é o lanterna da competição com apenas um ponto. O time comandado por Vagner Mancini vem encontrado dificuldades, mas conseguiu quebrar sequência de quatro derrotas seguidas ao empatar com o Red Bull Bragantino na última rodada.

O técnico não poderá contar com Everaldo, suspenso, mas terá o retorno do goleiro Matheus Cavichioli, que cumpriu suspensão na última partida. Além do reforço no campo, o América contará com o apoio da sua torcida para buscar um resultado positivo em casa. (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : Canal de TV a cabo



: Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - América-MG x Cruzeiro

América-MG

Matheus Cavichioli; Marcinho, Éder, Ricardo Silva, Nicolas; Juninho, Alê, Benitez; Emmanuel Martínez, Adyson; Aloísio.

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Ramiro, Neto Moura e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Quando será América-MG x Cruzeiro

Hoje, domingo, 14 de maio (14/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Cruzeiro

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)