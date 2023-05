Goiás x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Goiás e Botafogo será disputado hoje, 14, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Goiás e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 14 de maio (14/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Fogão informou que o meia-atacante paraguaio Matías Segovia sofreu uma fratura na mão direita e vai passar por cirurgia neste domingo. Outro desfalque é Gabriel Pires. O meia foi titular do Botafogo na vitória sobre o Corinthians, na última rodada do Brasileirão. Ele sente dores musculares e faz tratamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segovia e Gabriel Pires se juntam a Rafael e a Danilo Barbosa, que estão machucados. Já Víctor Cuesta desfalca o Botafogo contra o Goiás para cumprir suspensão. (Com Gazeta Esportiva)

Goiás x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Goiás x Botafogo

Goiás

Marcelo Rangel; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli (Willian Oliveira), Diego e Palacios; Vinícius (Alesson) e Matheus Peixoto.

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Luis Segovia e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo (Lucas Fernandes); Junior Santos (Gustavo Sauer), Victor Sá (Luis Henrique) e Tiquinho Soares.

Quando será Goiás x Botafogo

Hoje, domingo, 14 de maio (14/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Goiás x Botafogo

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)