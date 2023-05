São Bernardo afasta Fernando Neto, suspeito de aliciamento em esquema de apostas

Volante é suspeito de fazer convite para Eduardo Bauermann, hoje jogador do Santos, para receber cartão amarelo por R$ 60 mil em jogos do Campeonato Brasileiro

O São Bernardo emitiu um comunicado nesta quarta-feira, 10, informando o afastamento do jogador Fernando Neto. O volante está sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás por suspeita de aliciar Eduardo Bauermann, do Santos.

O São Bernardo disse, na nota assinada pelo executivo de futebol do clube, Lucas Andrino, que a partir das “consequentes divulgações que ocorreram”, a diretoria optou por suspender Fernando Neto das atividades “até que sejam esclarecidos os fatos”.

“Gostaríamos de deixar claro que o clube não apoia ou concorda com qualquer prática de manipulação de resultados. As Regras Fifa, os Regulamentos de Competição CBF/ FPF, Lei do Desporto e Estatuto do Torcedor são caríssimos para nós e estaremos sempre alertas para evitar casos análogos”, completou o comunicado.

Em prints divulgados pelo ge, Fernando Neto conversou com Bauermann em 2021 com uma oferta de R$ 60 mil. O dinheiro seria entregue caso o zagueiro, que defendia o América-MG na época, tomasse um cartão amarelo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Bauermann negou a proposta, no entanto ele foi afastado do Santos na última terça-feira, 9, após novas denúncias envolvendo o seu nome na Operação Penalidade Máxima 2.

Confira a nota do São Bernardo na íntegra:

"O São Bernardo Futebol Clube comunica que após tomar conhecimento da denúncia realizada contra o atleta Fernando Neto pelo Ministério Público de Goiás, em um primeiro momento optou por ouvi-lo. Com as consequentes divulgações que ocorreram, o clube comunicou o staff do atleta que Fernando Neto seria suspenso das atividades desportivas até que sejam esclarecidos os fatos. Estamos à disposição das autoridades para auxiliar no que for necessário e dentro do possível.

Também gostaríamos de deixar claro que o clube não apoia ou concorda com qualquer prática de manipulação de resultados, sendo certo que sempre agirá com o rigor que se exige para esses casos. As Regras Fifa, os Regulamentos de Competição CBF/ FPF, Lei do Desporte e Estatuto do Torcedor são caríssimos para nós e estaremos sempre alertas para evitar casos análogos.

O Jogo Limpo e a Paridade de Armas são preceitos do nosso esporte e seguimos as regras com aplicação rígida”, esclarece Lucas Andrino, executivo de Futebol São Bernardo."