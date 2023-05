Mensagens mostram que Bauermann foi ameaçado e cogitou sair do Santos para pagar dívida

O fato do zagueiro não ter cumprido com o combinado enfureceu os membros envolvidos no esquema, que chegaram a ameaçá-lo de morte

Foram divulgadas nesta terça-feira, 9, novas mensagens entre o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, e a quadrilha de apostadores investigada por manipular resultados na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2022. Os prints da conversa foram publicados pelo ge.

Bauermann teria sido assediado para receber um cartão amarelo no jogo entre Santos e Avaí, pelo Brasileirão do ano passado, o que não ocorreu.

O fato do zagueiro não ter cumprido com o combinado enfureceu os membros envolvidos no esquema, que chegaram a ameaçá-lo de morte. De acordo com a revista Veja, Bauermann teria recebido R$ 50 mil para contribuir com o esquema.

Em uma das mensagens, um dos integrantes do grupo criminoso encaminhou ao jogador uma conversa com outro parceiro, que dizia: "Irmão, esse mlk (sic) merece morrer".

Com o dinheiro já em mãos, Bauermann teria aceitado outra proposta para tomar um cartão vermelho na rodada seguinte, diante do Botafogo, mas o zagueiro acabou sendo expulso após o fim da partida. A punição com o jogo encerrado não é contabilizada por alguns sites de aposta, mas o atleta afirmou que não sabia da regra.

A partir daí, o zagueiro começou a ser pressionado pela quadrilha para devolver a quantia. Ele cogitou até mesmo repassar uma porcentagem de seus direitos econômicos em uma futura negociação para deixar o Santos.

"Recebi uma proposta de U$ 2,5 milhões, no final do ano estou para receber uma de U$ 4,5 milhões. Do mesmo time que já me ligou e disse que vai oferecer isso para me tirar do Santos. Então, aí eu tenho por volta de uns U$ 800 mil", escreveu Bauermann em uma das mensagens via aplicativo.

Por fim, Bauermann é questionado pelo apostador se conseguiria convencer outros jogadores do Peixe a se juntarem no esquema. Na resposta, ele diz que "acha que conseguiria mais dois".

"Cara, posso ver quem está à disposição aqui, ACHO que consigo mais dois. Posso conversar com eles amanhã para ver, talvez consiga dois sim", disse o zagueiro.

Na noite desta última segunda-feira, foram publicados outros trechos da conversa que revelaram cobranças dos manipuladores ao jogador, que, por sua vez, pediu desculpas e disse estar em busca de R$ 800 mil para ressarcir o interlocutor.

Em abril, quando o caso veio à tona, Bauermann se disse inocente e o Santos manifestou confiança no atleta. Já na manhã desta terça, depois dos novos desdobramentos, o clube decidiu afastá-lo temporariamente das atividades até que a Justiça aceite ou não a denúncia realizada pela Operação Penalidade Máxima II, do Ministério Público do Goiás.