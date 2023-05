Enderson fala sobre saúde mental no futebol e lamenta pressão desproporcional: "Desumano"

O técnico, que atualmente defende as cores do Sport, participou de entrevista coletiva após o jogo desta quarta-feira, 3, válido pela final da Copa do Nordeste de 2023

Enderson Moreira, técnico do Sport, concedeu entrevista coletiva após a derrota nos pênaltis para o Ceará, que culminou na perda do título da Copa do Nordeste de 2023, na noite desta quarta-feira, 3. Ao comentar sobre o sentimento depois de ter perdido a taça, o profissional citou o tema “saúde mental” e lamentou a pressão desproporcional gerada pelo futebol no Brasil, sobretudo nos treinadores.

“O sentimento que a gente tem num momento desse é de que se a gente pudesse desaparecer do mundo, a gente desapareceria. Futebol cobra um preço muito forte de um treinador. Eu tenho passado nesses últimos anos uma pressão absurda, uma saúde mental que está sendo cobrada muito forte. Vocês não tem ideia de como as palavras das pessoas, essa pressão, minam a gente.”

“Meu sentimento é de viver outras coisas, porque é um preço desumano que o futebol faz aqui nesse país, em quem quer ser sério. Futebol cobra demais. É desumano o que fazem com a gente. A maneira que tratam a gente quando perdemos, como que a gente é achincalhado em várias outras coisas. Talvez seja tão difícil para a minha família como para mim. A gente sofre muito, porque nos dedicamos muito para que as coisas possam funcionar. E eu me sinto assim, extremamente responsável por essa torcida ter feito uma festa tão maravilhosa e a gente não conseguir entregar mais um título para eles”, completou.

