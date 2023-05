Com tri do Ceará, futebol cearense ultrapassa Pernambuco em títulos do Nordestão

O Ceará derrotou o Sport nos pênaltis na final da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 3, na Ilha do Retiro, obtendo o tri na competição regional. A conquista desempatou a disputa entre os dois Estados envolvidos na decisão: o futebol cearense agora tem cinco taças, enquanto que Pernambuco continua com quatro.

O Estado que lidera o ranking é a Bahia: são quatro títulos do Vitória e quatro do Bahia. No Ceará, além do tricampeonato do Vovô (2015, 2020 e 2023), o Fortaleza venceu o certame em duas ocasiões (2019 e 2022). Em Pernambuco, o Sport soma três conquistas e o Santa Cruz, uma.

Maranhão, Natal e Paraíba possuem um troféu da Copa do Nordeste, cada um. Somente nove clubes da região já se sagraram campeões do torneio regional, que encerrou sua 20ª edição em 2023.

O Sport alcançou a decisão do Nordestão nas duas últimas oportunidades e, em ambas as ocasiões, ficou com o vice-campeonato contra equipes cearenses. Em 2022, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Fortaleza com 2 a 1 no agregado das duas partidas da final.

Ranking de títulos atualizado da Copa do Nordeste

Bahia e Vitória - 4 títulos (cada)

Sport e Ceará - 3 títulos (cada)

Fortaleza - 2 títulos

Santa Cruz / Sampaio Corrêa / Campinense / América-RN - 1 título (cada)

Futebol cearense: 5 taças

Ceará: 2015-2020-2023

Fortaleza: 2019-2022

Futebol pernambucano: 4 taças

Sport: 1994-2000-2014

Santa Cruz: 2016

