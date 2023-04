Fortaleza pode receber jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, diz ministra do Esporte

Ana Moser, ministra do Esporte, revelou, durante evento na capital cearense, que a cidade de Fortaleza está entre as candidatas para ser uma das sedes do Mundial, caso Brasil seja confirmado como anfitrião da competição

Ana Moser, ministra do Esporte, participou do lançamento da Taça das Favelas de 2023 na manhã desta quinta-feira, 27, em Fortaleza. Durante o evento, que ocorreu na Areninha do Dendê, no bairro Itaperi, ela foi questionada pelo Esportes O POVO sobre a possível presença da capital cearense entre as sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, caso o Brasil seja escolhido como país anfitrião.

A ministra revelou que os 12 locais construídos para receber os jogos da Copa do Mundo de 2014 (masculina), incluindo Fortaleza, estão passíveis de serem sedes do mundial feminino.

“São pelo menos 12 sedes, que foram construídas para a Copa de 2014 (masculina), que estão passíveis de serem sedes para essa (Copa do Mundo Feminina). Provavelmente será um número bem menor de sedes, não serão 12, mas Fortaleza está no jogo.”

Brasil se candidata a país-sede da Copa do Mundo feminina de 2027

No último dia 14, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a candidatura do Brasil a país-sede da Copa do Mundo feminina do ano de 2027. A entidade enviou um documento assinado pelo presidente Ednaldo Rodrigues à Fifa, que abriu o processo de apresentação de candidaturas em março deste ano.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), através do presidente Alejandro Domínguez, declarou apoio ao Brasil como sede da Copa do Mundo feminina de 2027. Que também se manifestou a favor foi Roberto Harrison, presidente da Associação Paraguaia de Futebol (APF)

Até o momento, nenhum país da América do Sul sediou uma Copa do Mundo feminina. Portanto, o Brasil poderá fazer história caso seja escolhido como sede do mundial de 2027. A decisão final será anunciada pela Fifa no dia 17 de maio do próximo ano, durante um congresso da entidade máxima do futebol.

