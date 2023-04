Vasco x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 23 de abril (23/04), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Atuando em casa, o Vasco, entretanto, não vence o Palmeiras desde 2012. Mesmo em seus domínios, o Vasco está em desvantagem no retrospecto do confronto: em 46 jogos, o Palmeiras venceu 20, com 15 vitórias vascaínas e 11 empates.

Pelo lado do Palmeiras, que não perde para o Vasco desde 2015, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques de Bruno Tabata (lesão muscular na coxa esquerda), Rony (fratura no antebraço direito), Raphael Veiga (lesão muscular na coxa) e Atuesta (lesão no joelho direito). (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Vasco x Palmeiras

Vasco

Léo Jardim; Puma, Robson Bambu (Capasso), Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos, Jair e Alex Teixeira; Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Maldonado (auxiliar)

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan (Piquerez); Zé Rafael, Gabriel Menino e Artur; Dudu, Flaco López e Endrick (Jhon Jhon). Técnico: João Martins (auxiliar)

Quando será Vasco x Palmeiras

Hoje, domingo, 23 de abril (23/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Palmeiras

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



