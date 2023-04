Santos x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Santos e Atlético-MG será disputado hoje, 23, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Santos e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 23 de abril (23/04), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para esta partida, o Peixe contará com alguns desfalques. O meia-atacante venezuelano Soteldo foi expulso por reclamação na primeira rodada e precisará cumprir suspensão automática. Além dele, Felipe Jonatan (cirurgia no joelho esquerdo), Lucas Barbosa (lesão tornozelo esquerdo) e Zabala (cirurgia no joelho esquerdo) ficam de fora.

Já o lateral esquerdo João Lucas e o atacante Lucas Braga, em transição física, ainda são dúvidas. Por outro lado, o trio de reforços, Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga, pode voltar a ser relacionado. Eles haviam sido desfalques por não terem sido inscritos a tempo na Sul-Americana.

Do outro lado, o Atlético-MG chega pressionado para o jogo. A equipe perdeu para o Athletico-PR na última terça-feira, por 2 a 1, pela Libertadores, e estreou com o pé esquerdo no Brasileirão: revés para o Vasco, no Mineirão, por 2 a 1.

Os resultados, aliados ao mau desempenho, colocaram o técnico Eduardo Coudet na berlinda, e uma derrota na Vila Belmiro pode culminar na demissão do treinador. Para piorar, o argentino terá as baixas de Pedrinho, Alan Kardec, Allan, Igor Rabello, Guilherme Arana e Vargas, entregues ao departamento médico. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Santos x Atlético-MG

Santos

João Paulo; Nathan, Messias (Joaquim), Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

Atlético-MG

Everson; Mariano (Saravia), Mauricio Lemos, Jemerson e Rubens (Dodô); Otávio, Zaracho, Hyoran e Patrick; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Quando será Santos x Atlético-MG

Hoje, domingo, 23 de abril (23/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Atlético-MG

Vila Belmiro, em Santos (SP)

