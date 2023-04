Internacional x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 23 de abril (23/04), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida deste domingo, Mano seguirá sem poder contar com o lateral direito Fabrício Bustos e o volante Gabriel, ambos entregues ao departamento médico. Já no Flamengo, a lista de desfalques é ainda maior: o lateral-direito Matheuzinho, o lateral-esquerdo Filipe Luis, o volante Erick Pulgar e o meia Arrascaeta não apresentam condições de jogo.

Em relação ao time que iniciou a partida contra a Ñublense-CHI, Sampaoli pode fazer uma modificação, com a entrada de Everton Ribeiro no lugar de Arturo Vidal, no meio de campo. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Internacional x Flamengo

Internacional

Keiller, Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Baralhas, Jhonny e Alan Patrick; Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson. Técnico: Mano Menezes

Flamengo

Santos, Fabrício Bruno, David Luiz (Rodrigo Caio) e Léo Pereira; Marinho, Arturo Vidal, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas; Pedro e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Sampaoli

Quando será Internacional x Flamengo

Hoje, domingo, 23 de abril (23/04), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Flamengo

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



