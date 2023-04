Coritiba x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Coritiba e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 23 de abril (23/04), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No lado do Coxa Branca, o confronto diante do Tricolor do Pici poderia marcar a estreia do técnico Antônio Carlos Zago, recém-chegado no comando da equipe paranaense, mas o treinador não foi regularizado em tempo hábil. Após dar início ao Brasileirão sofrendo uma goleada por 3 a 0 para o Flamengo, o Coritiba demitiu o português António Oliviera na terça-feira, 18, e contratou o novo treinador no dia seguinte.

Já o Fortaleza, que vem de um empate de 1 a 1 com o Internacional na primeira rodada, tem uma dor de cabeça em sua escalação. Sem Thiago Galhardo, que se recupera de lesão, Juan Pablo Vojvoda pode não contar também com o artilheiro Lucero, que sente dores na coxa e é dúvida para a partida. O outro desfalque do lado tricolor é o goleiro João Ricardo, que está no departamento médico, além do atacante Pedro Rocha. (Com Gazeta Esportiva)

Coritiba x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Coritiba x Fortaleza

Coritiba

4-3-3: Gabriel Vasconcellos; Natanael, Chancellor, Kuscevic e Victor Luís (Jamerson); Liziero, Junior Urso e Bruno Gomes; William Pottker, Alef Manga e Rodrigo Pinho. Técnico: Leomir de Souza (auxiliar).

Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Calebe e Moisés; Pochettino e Silvio Romero (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Quando será Coritiba x Fortaleza

Hoje, domingo, 23 de abril (23/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Coritiba x Fortaleza

Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)



