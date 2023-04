Goiás x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Goiás e Corinthians será disputado hoje, 23, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Goiás e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 23 de abril (23/04), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto, o Corinthians deve ter alguns desfalques, como Fagner, que deixou o último jogo com problemas musculares. Além deles, Caetano e Rafael Ramos seguem se recuperando no departamento médico. Renato Augusto, Gustavo Mosquito e Ruan Oliveira estão se recuperando de cirurgia e são ausências certas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Goiás está sob o comando interino de Emerson Ávila, que assumiu a equipe após a queda de Guto Ferreira. Para a partida, o Goiás não contará com Diego Gonçalves, que sofreu uma fratura no rosto. (Com Gazeta Esportiva)

Goiás x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Goiás x Corinthians

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli e Dieguinho; Vinícius, Juan Palácios e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila

Corinthians

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli e Dieguinho; Vinícius, Juan Palácios e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila

Quando será Goiás x Corinthians

Hoje, domingo, 23 de abril (23/04), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Goiás x Corinthians

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)



Tags