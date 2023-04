São Paulo x Puerto Cabello ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Academia Puerto Cabello se enfrentam hoje, terça, 18 de abril (18/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV SBT e no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para essa partida, o técnico Rogério Ceni pode contar com desfalques importantes no setor ofensivo. Contra o Botafogo, no último sábado, David sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Erison, por sua vez, sequer foi relacionado para a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro devido a um estiramento em uma fibrose.

Vale lembrar que Calleri, que se recuperou recentemente de uma lesão no tornozelo direito, vem de dois jogos como titular, sequer sendo substituído. Por isso, o argentino é tratado como dúvida, uma vez que tem chances de ser preservado por Ceni, aumentando a já extensa lista de desfalques.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diego Costa, que foi expulso na final da Copa Sul-Americana do ano passado, contra o Independiente Del Valle, cumprirá suspensão novamente. O zagueiro pegou dois jogos de gancho, ao contrário de Calleri, outro são-paulino que recebeu cartão vermelho na decisão em Córdoba, mas pegou apenas uma partida de suspensão. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Academia Puerto Cabello ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - São Paulo x Academia Puerto Cabello

Escalação provável

São Paulo

Rafael; Raí Ramos, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Méndez, Nestor, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e Calleri (Juan). Técnico: Rogério Ceni.

Academia Puerto Cabello

Luis Romero; Santiago Santana, Diego Osio, Peraza e Asprilla; Cedeño, Zuma, Ladera, Cadenas e Pérez; Hernández. Técnico: Noel Sanvicente.

Quando será São Paulo x Academia Puerto Cabello

Hoje, terça, 18 de abril (18/04), às 21h30min

Onde será São Paulo x Academia Puerto Cabello

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Tags