Fluminense x The Strongest ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e The Strongest se enfrentam hoje, terça, 18 de abril (18/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Fluminense estreou vencendo o Sporting Cristal, no Peru. Já o Strongest conseguiu se impor na Bolívia diante do poderoso River Plate. O ganhador dará um passo gigantesco para a classificação.

Para este jogo, o Strongest perdeu dois titulares: o meia Luciano Ursino e o atacante Jeyson Chura nem sequer viajaram com a delegação por conta de lesões. Carlos Robles assume a vaga no meio, enquanto Junior Arias entra no ataque. (Com Gazeta Esportiva)



Fluminense x The Strongest ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Fluminense x The Strongest

Escalação provável

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Victor Mendes e Alexsander; André, Marcelo, Paulo Henrique Ganso e John Arias; Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

The Strongest

Guillermo Vicarra, Jaime Arrascaita, Gonzalo Castillo, José Carrasco e Carlos Roca; Carlos Robles, Enrique Triverio, Álvaro Quiroga, José Flores e Michael Ortega; Junior Arias. Técnico: Ismael Rescalvo

Quando será Fluminense x The Strongest

Hoje, terça, 18 de abril (18/04), às 19 horas

Onde será Fluminense x The Strongest

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

