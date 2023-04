Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam hoje, terça, 18 de abril (18/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Galo está com o objetivo de se recuperar da derrota contra o Libertad, em casa, no Mineirão. Com o revés, o clube está na última colocação do Grupo G e precisa pontuar para não se complicar ainda mais no torneio continental. Após o resultado negativo, a demissão de Eduardo Coudet chegou a ser especulada, mas o argentino segue no comando do time.

Mesmo com a permanência do treinador, o Atlético-MG permanece sem engrenar na temporada e, em seu último compromisso, perdeu para o Vasco por 2 a 1, sob seus domínios, no Brasileirão.

Do outro lado, o Athletico-PR triunfou na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, por 2 a 0. Dessa forma, o Furacão manteve a sequência positiva na temporada. Até o momento, o clube foi derrotado em apenas uma oportunidade na atual temporada, na Copa do Brasil, frente ao CRB.

Na terceira colocação do grupo, os comandados de Paulo Turra empataram com o Alianza Lima, pela estreia na Libertadores 2023, no Peru. Com isso, quer estrear com o pé direito na Libertadores na Arena da Baixada. (Com Gazeta Esportiva)



Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : Canal de TV a cabo



: Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming



Copa Libertadores 2023 - Athletico-PR x Atlético-MG

Escalação provável

Athletico-PR

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho, Erick e Terans; Cannobio, Cuello e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Atlético-MG

Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Rubens; Otavio, Zaracho e Hyoran; Pavon,Hulk e Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet

Quando será Athletico-PR x Atlético-MG

Hoje, terça, 18 de abril (18/04), às 21 horas

Onde será Athletico-PR x Atlético-MG

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

