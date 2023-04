RB Bragantino x Oriente Petrolero ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

RB Bragantino e Oriente Petrolero se enfrentam hoje, terça, 18 de abril (18/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o jogo de terça, os únicos desfalques certos do Bragantino são os zagueiros Kevin, Lucas Cunha e Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Luan Cândido e o volante Raul. Todos já eram desfalques do elenco na primeira partida da Sul-Americana no começo de abril.

Do outro lado, o Oriente Petrolero é o oitavo colocado do Campeonato Boliviano, com 11 pontos em oito jogos e um total de três vitórias, dois empates e três derrotas. Na Sul-Americana, a equipe começou sua jornada sendo batido pelo Estudiantes, em casa, por 1 a 0.

Além do revés, a equipe boliviana ainda perdeu o volante Juan Mercado, expulso aos 41 minutos do segundo tempo. O jogador cumprirá suspensão diante do Bragantino e forçará o técnico Erwin Sánchez a mexer no time. (Com Gazeta Esportiva)



RB Bragantino x Oriente Petrolero ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - RB Bragantino x Oriente Petrolero

Escalação provável

RB Bragantino

Lucão; Aderlan, Léo Realpe (Eduardo Santos), Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Gustavinho; Bruninho, Talisson e Alerrandro (Eduardo Sasha). Técnico: Pedro Caixinha.

Oriente Petrolero

Quiñonez, Villalba, Sebastián Álvarez (Paz), Rojas, Henry Vaca, Junior Sánchez, Guzmán, Soleto, Ronaldo Sánchez, Cristaldo, Correa. Técnico: Erwin Sánchez.

Quando será RB Bragantino x Oriente Petrolero

Hoje, terça, 18 de abril (18/04), às 19 horas

Onde será RB Bragantino x Oriente Petrolero

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

