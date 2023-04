Internacional x Metropolitanos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Metropolitanos se enfrentam hoje, terça, 18 de abril (18/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a primeira rodada do Brasileirão, o técnico Mano Menezes optou por não utilizar o zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Luiz Adriano. Assim, ambos se tornam opções para começar a partida entre os 11 iniciais. Após o empate no torneio nacional, o treinador falou sobre as mudanças feitas.

Do outro lado, o time venezuelano estreou com derrota por 2 a 1 para o Nacional, do Uruguai. Pelo Campeonato Venezuelano, a equipe tem duas vitórias consecutivas, contra Carabobo (1 a 0), em casa, e Estudiantes de Mérida (2 a 0), longe de seus domínios. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x Metropolitanos ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Internacional x Metropolitanos

Escalação provável

Internacional

Keiller; Igor Gomes, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel Baralhas, Johnny e Wanderson; Alan Patrick, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Metropolitanos

Giancarlo Schiavone; Andrés Ferro, Carlos Grueso, Jefre Vargas, Edwin Laszo; Néstor Cova e Carlos Cermeño, Christian Larotonda; Robinson Flores, Charlis Ortiz e Diego Castillo. Técnico: José Maria.

Quando será Internacional x Metropolitanos

Hoje, terça, 18 de abril (18/04), às 19 horas

Onde será Internacional x Metropolitanos

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

