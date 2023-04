Remo x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Remo e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 12 de abril (12/04), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Mangueirão, em Belém (PA), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo Sportv e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o compromisso, o técnico Fernando Lázaro não contará com Ruan Oliveira (cirurgia no joelho), Gustavo Mosquito (cirurgia no joelho), Júnior Moraes (transição física), Caetano (edema no músculo posterior da coxa), Renato Augusto (lesão meniscal medial no joelho direito), Balbuena (controle de carga) e Rafael Ramos (dores no músculo posterior da coxa esquerda).

A equipe do Remo leva vantagem contra o Corinthians no retrospecto entre as equipes, com duas vitórias contra apenas uma do Timão. Os times também empataram em três oportunidades. (Com Gazeta Esportiva)

Remo x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Remo x Corinthians

Remo

Vinicius, Lucas Mendes (Lucas Marques), Diego Guerra, Ícaro (Diego Ivo) e Leonan; Uchôa, Richard Franco e Pablo Roberto; Pedro Vitor, Diego Tavares (Jean Silva) e Muriqui.

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Fausto, Maycon (Adson) e Giuliano; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será Remo x Corinthians

Hoje, quarta, 12 de abril (12/04), às 21h30min

Onde será Remo x Corinthians

Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

