Atlético-MG x Brasil de Pelotas ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Brasil de Pelotas se enfrentam hoje, quarta, 12 de abril (12/04), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o compromisso da vez, o técnico Eduardo Coudet terá uma lista de cinco desfalques. O lateral esquerdo Guilherme Arana, que lesionou dois ligamentos no ano passado, já está correndo no gramado e vive a expectativa de ser liberado para atuar no próximo mês.

Outra baixa é o zagueiro Igor Rabello, que passou por cirurgia e está em recuperação, vivendo a mesma expectativa que Arana. Os outros três são: o atacante Alan Kardec, se recuperando de cirurgia da correção de hérnia de disco na lombar, o volante Allan, com fratura na coluna lombar, e o atacante Eduardo Vargas, que sofreu estiramento do ligamento colateral medial com um edema ósseo no joelho esquerdo.

Por outro lado, Coudet deve contar com os retornos do zagueiro Bruno Fuchs, que já vem trabalhando com o grupo, e do meia Hyoran, liberado pelo Departamento Médico depois de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Brasil de Pelotas ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Atlético-MG x Brasil de Pelotas

Atlético-MG

Everson; Mariano, Jemerson, Mauricio Lemos e Rubens; Otávio, Zaracho, e Igor Gomes; Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

Brasil de Pelotas

Marcelo Pitol; Luís Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas e Rennan Siqueira; Amaral e Guilherme Nunes; Patrick, Luiz Felipe e Márcio Jonatan; Da Silva. Técnico: Rogério Zimmermann

Quando será Atlético-MG x Brasil de Pelotas

Hoje, quarta, 12 de abril (12/04), às 21h30min

Onde será Atlético-MG x Brasil de Pelotas

Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

