CRB x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

CRB e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta, 12 de abril (12/04), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Em relação ao time que se sagrou campeão no domingo, o técnico Paulo Turra só deve promover uma alteração para o duelo em Maceió. O volante Erick, que estava cumprindo suspensão no empate de 0 a 0 contra o Cascavel, deve voltar ao time titular no lugar de Hugo Moura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação ao time que se sagrou campeão no domingo, o técnico Paulo Turra só deve promover uma alteração para o duelo em Maceió. O volante Erick, que estava cumprindo suspensão no empate de 0 a 0 contra o Cascavel, deve voltar ao time titular no lugar de Hugo Moura.(Com Gazeta Esportiva)

CRB x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - CRB x Athletico-PR

CRB

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo; Mike, Copete e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Athletico-PR

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick (Hugo Moura), Fernandinho e Vitor Bueno; Terans, Canobbio e Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra.

Quando será CRB x Athletico-PR

Hoje, quarta, 12 de abril (12/04), às 19h30min

Onde será CRB x Athletico-PR

Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Tags