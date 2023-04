Fluminense x Paysandu ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Paysandu se enfrentam hoje, quarta, 12 de abril (12/04), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O treinador não antecipou a escalação do Fluminense, mas pode promover algumas mudanças no time para preservar jogadores.

Pelo lado do Paysandu, o técnico Márcio Fernandes compreende a dimensão do confronto.

Para este jogo, Márcio Fernandes aposta no mistério para tentar surpreender o Fluminense. O time confia no talento do meia Ricardinho e em um sólido esquema defensivo que fez o time vencer o Remo por 1 a 0 no domingo pelo Campeonato Paraense. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Paysandu ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Fluminense x Paysandu

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexsander; André, Marcelo, Paulo Henrique Ganso e Jophn Arias; Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Paysandu

Thiago Coelho, Samuel Santos, Genílson, Bocanegra e Eltinho; Jiménez, Geovane, João Vieira e Ricardinho; Bruno Alves e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes

Quando será Fluminense x Paysandu

Hoje, quarta, 12 de abril (12/04), às 20 horas

Onde será Fluminense x Paysandu

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

