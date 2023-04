Palmeiras x Tombense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Tombense se enfrentam hoje, quarta, 12 de abril (12/04), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O primeiro dos desfalques é o meio-campista Raphael Veiga, que teve constatada uma lesão na coxa esquerda e não ficará à disposição para as próximas partidas. Já o atacante Rony sofreu uma fratura no antebraço direito durante a preparação para as finais estaduais e precisou passar por uma cirurgia no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além deles, o Palmeiras tem mais cinco baixas. Atuesta (lesão no joelho direito), Bruno Tabata (lesão na coxa esquerda), Piquerez (entorse no joelho direito) e Mayke (entorse no tornozelo direito) estão fora de combate. O recém-chegado Artur, por sua vez, já jogou o torneio pelo Red Bull Bragantino e, como determina a regra, não pode atuar pelo time alviverde na competição.

Sendo assim, Abel deve mandar a campo uma equipe mesclada entre titulares e reservas, além de alguns garotos da base. O volante Fabinho deve compor o meio de campo com Zé Rafael e Gabriel Menino. No ataque, Dudu e Breno Lopes devem atuar ao lado de Flaco López, autor de gols nos últimos dois jogos. O jovem Garcia também pode ganhar nova chance pelo lado direito. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Tombense ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Palmeiras x Tombense

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Fabinho, Zé Rafael (Richard Ríos) e Gabriel Menino; Dudu (Garcia), Breno Lopes e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Tombense

Felipe Garcia; Kevin, Wesley, Roger Carvalho, Egídio (Emerson); Elton, Bruno Silva e Matheus Frizzo; Jaderson, Alex Sandro e Daniel Amorim (Fernandão). Técnico: Marcelo Chamusca

Quando será Palmeiras x Tombense

Hoje, quarta, 12 de abril (12/04), às 20 horas

Onde será Palmeiras x Tombense

Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Tags