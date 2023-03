Ituano x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ituano e Santos se enfrentam hoje, domingo, 05 de março (05/03), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT e nos serviços de streaming HBO Max e Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O jogo é uma decisão para ambas as equipes. O Peixe está na terceira colocação do grupo A, com os mesmos 14 pontos do Botafogo-SP, que está em segundo. Por ter uma vitória a menos, o Alvinegro Praiano vai precisar vencer e torcer por um tropeço da Pantera contra o São Paulo, em casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se o Santos empatar com o Galo de Itu, o Botafogo-SP precisa, obrigatoriamente, perder. Se o time de Ribeirão Preto também empatar, o número de vitórias volta a ser decisivo para eliminar a equipe do litoral.

Para tentar carimbar o passaporte para as quartas de final, o técnico Odair Hellmann conta com um reforço. Desfalque no empate de 2 a 2 com o Corinthians, no último domingo, Felipe Jonatan está de volta. O lateral esquerdo está recuperado de dores na perna esquerda.

Em contrapartida, Ângelo deve seguir de fora. O atacante trata um edema muscular no reto femoral da coxa esquerda.

Já o atacante Marcos Leonardo é baixa certa. O Menino da Vila está suspenso após receber o seu terceiro cartão amarelo no empate com o Corinthians. Além dele, os meio-campistas Sandry (fratura no rosto), Alison e Carabajal (em transição física) e o meia-atacante Soteldo (ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo) seguem de fora. (Com Gazeta Esportiva)



Ituano x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo HBO Max: Serviço de streaming



Serviço de streaming Paulistão Play: Serviço de Streaming

Campeonato Paulista 2023 - Ituano x Santos

Escalação provável

Ituano

Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo Schappo e Mário Sérgio; André Luiz, Marcelo Freitas e Eduardo Person; Yago, Paulo Victor e Rafael Silva.

Santos

João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Dodi, Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Lucas Barbosa, Rwan e Mendoza.

Quando será Ituano x Santos

Hoje, domingo, 05 de março (05/03), às 16 horas

Onde será Ituano x Santos

Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Tags