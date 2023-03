Guarani x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Paulista 2023 entre Guarani e Palmeiras será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Guarani e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 05 de março (05/03), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Assim, mesmo já garantido nas quartas de final, o Palmeiras encara o último duelo da fase de grupos como jogo decisivo. Diante do Guarani, o Verdão contará com todos os seus titulares, já que não tem jogadores suspensos. Apesar disso, Jailson, Gabriel Menino, Endrick, Dudu e o técnico Abel Ferreira vão ao jogo pendurados e devem ter cautela para não cumprirem suspensão no mata-mata.

Ainda assim, o Palmeiras terá desfalques para a partida. O meio-campista Atuesta teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia. Além dele, Marcelo Lomba deve seguir ausente por conta de uma fratura de dedo na mão esquerda. (Com Gazeta Esportiva)



Guarani x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de pay-per-view



Serviço de pay-per-view Paulistão Play: Serviço de Streaming

Campeonato Paulista 2023 - Guarani x Palmeiras

Escalação provável

Guarani

Tony; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Jamerson; Wenderson, Richard Rios e Giovanni Augusto; Bruninho, Bruno José e Jenison.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony.

Quando será Guarani x Palmeiras

Hoje, domingo, 05 de março (05/03), às 16 horas

Onde será Guarani x Palmeiras

Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

