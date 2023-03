Botafogo-SP x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo-SP e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 05 de março (05/03), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Record, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Nesse momento, o São Paulo tem três jogadores sem previsão de retorno: Ferraresi (cirurgia no joelho), André Anderson (pubalgia) e Rafinha (entorse no tornozelo). Recentemente, Igor Vinícius, Orejuela, Diego Costa, Welington e David retornaram às atividades. Ao passo que Erison segue o período de transição e Moreira, ainda que já esteja fazendo atividades no gramado, requer mais tempo para se recondicionar fisicamente.

Para a vaga de Calleri, o técnico Rogério Ceni planejava escalar o atacante Pedrinho, mas o jogador está sendo acusado de agredir a sua ex-namorada e pediu o afastamento do time. Assim, o comandante deve colocar o volante Pablo Maia, que retorna após cumprir suspensão, e, assim, adiantaria Galoppo ou Luciano para a função de centroavante. Dos jogadores recuperados, apenas Igor Vinícius pode começar a partida. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo-SP x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta Premiere: Serviço de pay-per-view



Serviço de pay-per-view Paulistão Play: Serviço de Streaming

Campeonato Paulista 2023 - Botafogo-SP x São Paulo

Escalação provável

Botafogo-SP

Matheus Albino; Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean; Tárik, Filipe Soutto e Tómas Andrade; Caio Dantas, Osman e Robinho.

São Paulo

Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Méndez, Pablo Maia, Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Galoppo e Luciano.

Quando será Botafogo-SP x São Paulo

Hoje, domingo, 05 de março (05/03), às 16 horas

Onde será Botafogo-SP x São Paulo

Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

