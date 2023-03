Flamengo x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 05 de março (05/03), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Vítor Pereira terá um importante desfalque para o jogo de domingo. O atacante Pedro, com dores no músculo adutor da coxa, não estará disponível. A tendência é que o treinador opte por escalar a equipe com três volantes no meio de campo, Thiago Maia, Arturo Vidal e Gerson, com o primeiro assumindo o papel de quase um terceiro zagueiro. A dúvida é se Ayrton Lucas atuará como um lateral avançado, como aconteceu contra o Del Valle na terça-feira, ou se Everton Cebolinha ganhará a vaga.

No Vasco, a novidade deve ser a estreia de Andrey Santos. Vendido ao Chelsea, da Inglaterra, o jovem volante retornou ao clube por empréstimo até junho e está bem fisicamente e regularizado. Para o clássico, ele deve formar um trio no meio com Rodrigo e Jair. Na frente, Barbieri deve escalar Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : TV aberta

: TV aberta Bandsports: Canal de Tv a cabo

Campeonato Carioca 2023 - Flamengo x Vasco

Escalação provável

Flamengo

Santos, Guillermo Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Everton Cebolinha); Thiago Maia, Arturo Vidal e Gerson; Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Gabriel Barbosa.

Vasco

Léo Jardim, Puma, Miranda, Léo e Piton; Rodrigo, Andrey Santos (Barros) e Jair; Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira

Quando será Flamengo x Vasco

Hoje, domingo, 05 de março (05/03), às 18 horas

Onde será Flamengo x Vasco

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

