Grêmio x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Gaúcho 2023 entre Grêmio e Internacional será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Grêmio e Internacional se enfrentam hoje, domingo, 05 de março (05/03), pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A maior dúvida na escalação do Internacional para o Gre-Nal está na posição de volante. Johnny, que começou como titular diante do Aimoré, e Gabriel Baralhas disputam essa posição e podem até atuar juntos, reforçando o setor. Na defesa, o lateral esquerdo Renê e o zagueiro Vitão retornam após não jogarem no fim de semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo lado do Grêmio, a principal dúvida está na lateral direita. O titular da posição, Fábio, se recuperou de lesão e deve estar à disposição, mas João Pedro tem mais ritmo e vem fazendo um bom trabalho na ausência de Fábio. O volante Carballo também é dúvida, já que perdeu o duelo na Copa do Brasil na quarta-feira por conta de uma fadiga muscular. Villasanti pode ser opção caso o uruguaio não vá para o jogo. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de Pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2023 - Grêmio x Internacional

Escalação provável

Grêmio

Adriel; João Pedro (Fábio), Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo; Carballo (Villasanti), Pepê; Bitello, Cristaldo, Vina (Ferreira); Luis Suárez.

Internacional

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Johnny (Baralhas), Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick, Wanderson; Pedro Henrique.

Quando será Grêmio x Internacional

Hoje, domingo, 05 de março (05/03), às 20 horas

Onde será Grêmio x Internacional

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Tags