São Paulo x São Bernardo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e São Bernardo se enfrentam hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02), pela penúltima rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere, no serviço de streaming Paulistão Play e no canal do Youtube Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

São Paulo tem uma série de dores de cabeça. A equipe conta com nada mais nada menos do que 12 baixas por contusão: Erison, David, Welington, Orejuela, Igor Vinícius, Caio, Diego Costa, Arboleda, Rafinha, Ferraresi, Moreira e André Anderson.

Isso sem contar, claro, com o volante Pablo Maia, que recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão. Mesmo com os problemas, Ceni deve mandar a campo aquilo que tem de melhor.

Do outro lado, o São Bernardo chega confiante depois de bater o Ituano, por 2 a 0, na última quarta-feira, e assumir a segunda colocação geral do Paulista - inclusive, ultrapassando o São Paulo. Isso transformou o embate deste sábado em uma briga direta pela liderança na tabela.

O técnico Márcio Zanardi ganhou duas novidades para a partida: os retornos de Rodrigo Souza e João Carlos, suspensos na última rodada. Entretanto, Jefferson e Léo Jabá, lesionados, seguem como desfalques. (Com Gazeta Esportiva)



Campeonato Paulista 2023 - São Paulo x São Bernardo

Escalação provável

São Paulo

Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Méndez, Rodrigo Nestor e Luciano; Wellington Rato, Galoppo e Calleri.

São Bernardo

Alex Alves; Matheus Salustiano, Hélder e Rafael Vaz; Alex Reinaldo, Vitinho Mesquita, Rodrigo Souza e Arthur Henrique; Chrystian Barletta, Matheus Régis e João Carlos.

Quando será São Paulo x São Bernardo

Hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02), às 18h30min

Onde será São Paulo x São Bernardo

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

