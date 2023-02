Aimoré x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Aimoré e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02), pela penúltima rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Mano Menezes deve escalar força máxima contra o Aimoré, mas ainda não pode contar com as novas contratações Luiz Adriano e Nico Hernández. Alan Patrick, Johnny e Rodrigo Moledo devem retornar ao time titular.

Do outro lado, o Aimoré ocupa a última posição da tabela, com apenas quatro pontos somados. A equipe conquistou a primeira vitória na sexta rodada, mas depois perdeu duas partidas seguidas. Na última rodada, foi derrotado pelo Juventude fora de casa, por 2 a 1.

Para o duelo contra o Inter, o técnico do Aimoré, Pingo, terá a volta do goleiro William Assmann, que cumpriu suspensão no último jogo. (Com Gazeta Esportiva)



Aimoré x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta Premiere: Serviço de Pay-per-view



Campeonato Gaúcho 2023 - Aimoré x Internacional

Escalação provável

Aimoré

William Assmann; Bruno Ferreira, Milani, Guilherme Lacerda e Higor; Fábio Silva, Choco e Mardley; Gustavo Poffo, Thalles e Wesley Pacheco.

Internacional

Keiller; Fabricio Bustus, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Carlos De Pena e Maurício; Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique.

Quando será Aimoré x Internacional

Hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02), às 16h30min

Onde será Aimoré x Internacional

Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS)

