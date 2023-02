Atlético-MG x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e América-MG se enfrentam hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com o torneio continental da cabeça, a expectativa é que o técnico Eduardo Coudet repita a equipe que vem atuando no Mineiro e poupe alguns atletas que atuaram no meio de semana. O grande reforço deve ser a volta do atacante Hulk, que se recuperou da Covid-19 e voltou a treinar com o elenco durante a semana.

Para o duelo de sábado, o treinador Vagner Mancini não terá desfalques e deverá repetir os 11 titulares que vem atuando nas últimas rodadas. Caso vença, o América passará o Atlético na classificação geral e terá a melhor campanha do estadual. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta SporTV : Canal de TV a cabo



: Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de streaming

Campeonato Mineiro 2023 - Atlético-MG x América-MG

Escalação provável

Atlético-MG

Éverson; Mariano, Nathan, Réver e Rubens; Allan e Otávio; Igor Gomes, Pedrinho e Paulinho; Hulk.

América-MG

Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Iago Maidana, Éder (Danilo Avelar) e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez; Matheusinho, Felipe Azevedo e Aloísio.

Quando será Atlético-MG x América-MG

Hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02), às 16h30min

Onde será Atlético-MG x América-MG

Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

