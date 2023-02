Fluminense x Portuguesa-RJ ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Portuguesa-RJ se enfrentam hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02), pela nona rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para este jogo o Fluminense terá o retorno do volante André, que cumpriu suspensão diante do Vasco e volta a ficar à disposição de Fernando Diniz. Ele deve jogar, uma vez que Yago Felipe foi negociado com o Bahia. O zagueiro David Braz deve seguir entre os titulares, na vaga de Manoel, que passou por cirurgia no joelho direito. Já o meia Paulo Henrique Ganso, desfalque diante do Vasco por conta de um desconforto muscular, vai compor dupla de criação com Arias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo lado da Portuguesa, o técnico Felipe Surian não quis divulgar a escalação que pretende mandar a campo diante do Fluminense. Mas, sem problemas de suspensão, vai repetir a base da rodada passada. (Com Gazeta Esportiva)



Fluminense x Portuguesa-RJ ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta Bandsports: Canal de TV a cabo



Campeonato Carioca 2023 - Fluminense x Portuguesa-RJ

Escalação provável

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Guga; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno, Germán Cano.

Portuguesa-RJ

Paulo Henrique; Joazi, Marcão, Gualberto e Itambé; Jonnathan, Patrick, Claudinho e Leandro Amaro; Matheus Pimenta e Luan.

Quando será Fluminense x Portuguesa-RJ

Hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02), às 16 horas

Onde será Fluminense x Portuguesa-RJ

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags