Botafogo x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02), pela nona rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal do Youtube CazéTV e no canal da Twitch Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para seu primeiro clássico estadual na temporada, o Flamengo irá a campo com uma equipe alternativa composta de reservas e jogadores do sub-20. A base será o time que derrotou o Resende no último sábado, mas com as possíveis entradas do meia-atacante Matheus Gonçalves, joia de apenas 17 anos, e do zagueiro Cleiton, improvisado na lateral-esquerda.

O Botafogo, por sua vez, vem de derrota para o Vasco antes do Carnaval e teve mais de uma semana para descansar e treinar. O técnico Luis Castro levará o que tem de melhor à disposição para o Mané Garrincha, mas tem problemas para escalar a equipe, principalmente no setor defensivo.

Além dos suspensos Rafael e Adryelson, e de Philipe Sampaio, que se recupera da síncope que sofreu contra o Vasco, o argentino Cuesta não treinou nesta sexta-feira e virou dúvida. O lateral esquerdo Marçal, ausente contra o Cruzmaltino por problemas físicos, voltou a ficar à disposição do treinador. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Cazé TV: Canal do Youtube



Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch

Campeonato Carioca 2023 - Botafogo x Flamengo

Escalação provável

Botafogo

Lucas Perri, Daniel Borges, Carli, Segovia (Cuesta) e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula, Gabriel Pires e Piazon; Victor Sá e Tiquinho Soares.

Flamengo

Matheus Cunha, Matheusinho, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton; Erik Pulgar, Matheus Gonçalves e Matheus França; Marinho, Matheusão e Everton Cebolinha.

Quando será Botafogo x Flamengo

Hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02), às 18 horas

Onde será Botafogo x Flamengo

Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

