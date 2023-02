São Paulo x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Santos se enfrentam hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02), pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT e no serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida, o técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno de Jonathan Calleri. O atacante voltou a treinar com o restante do elenco na última quinta-feira após se recuperar de dores no tornozelo direito e tende a ser titular contra o Santos.

Conforme o próprio Ceni antecipou, todos os outros desfalques do São Paulo não têm chance de voltar no San-São. A lista de baixas conta atualmente com dez nomes: Erison, Arboleda, Igor Vinícius, Rafinha, Ferraresi, Diego Costa, Caio, Moreira, André Anderson e Alisson. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT Sports: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo HBO Max : Serviço de streaming



: Serviço de streaming Estádio TNT: serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - São Paulo x Santos

Escalação provável

São Paulo

Rafael; Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Welington; Méndez, Nestor e Luciano; Wellington Rato, David e Calleri.

Santos

João Paulo; João Lucas, Maicon, Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Joaquim), Dodi e Ivonei; Ângelo, Mendoza e Marcos Leonardo.

Quando será São Paulo x Santos

Hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02), às 19 horas

Onde será São Paulo x Santos

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

