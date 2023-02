Grêmio x Avenida ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Gaúcho 2023 entre Grêmio e Avenida será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Grêmio e Avenida se enfrentam hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02), pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Poupado contra o Juventude, Ferreirinha deve retornar ao 11 inicial do Grêmio. Outra novidade será o volante Villasanti, que teve sua presença confirmada pelo treinador. O paraguaio deve formar o meio-campo ao lado de Pepê e Bitello.

Já o Avenida ocupa a quinta posição do Campeonato Gaúcho com 8 pontos. A equipe vem de derrota na última partida, contra o Aimoré, por 1 a 0, em casa. Entretanto, contra o Ypiranga e Internacional, 2º e 3º colocado respectivamente, o Avenida conquistou resultados positivos. Venceu o Ypiranga por 1 a 0 e segurou um empate por 1 a 1 contra o Colorado. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Avenida ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de Pay-per-view



Campeonato Gaúcho 2023 - Grêmio x Avenida

Escalação provável

Grêmio

Brenno; Fabio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Bitello, Cristaldo e Ferreira; Luis Suárez.

Avenida

Rodolfo Castro; Lucas Lopes, Micael, Marcão e César; Jeferson, Carrilho, Tinga e Garré; PH e Carlos Alexandre.

Quando será Grêmio x Avenida

Hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02), às 16 horas

Onde será Grêmio x Avenida

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

