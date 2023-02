Portuguesa x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Paulista 2023 entre Portuguesa-SP e Corinthians será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Portuguesa e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02), pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Record, serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Timão vem de uma derrota para o São Bernardo, na última quinta, por 2 a 0, no Estádio Primeiro de Maio. No confronto, Fernando Lázaro não pôde contar com Maycon, Renato Augusto e Yuri Alberto, mas, durante a coletiva de imprensa, o técnico indicou que o trio deve estar à disposição, cada um por uma minutagem diferente.

Por outro lado, o lateral direito Fagner é desfalque certo, já que foi advertido com o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão automática. A opção é Rafael Ramos. (Com Gazeta Esportiva)



Portuguesa x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: Canal de TV

Canal de TV Premiere : Serviço de Pay-per-view



: Serviço de Pay-per-view Paulistão Play: serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - Portuguesa x Corinthians

Escalação provável

Portuguesa

Thomazella; Pará, Naldo, Bruno e Thallyson; Madison, Lucas Nathan e Tauã e Daniel Costa; Lucas Paraizo e João Victor. Técnico: Gilson Kleina.

Corinthians

Cássio; Rafael Ramos, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni, Fausto, Giuliano (Renato Augusto), Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Fernando Lázaro.

Quando será Portuguesa x Corinthians

Hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02), às 16 horas

Onde será Portuguesa x Corinthians

Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

