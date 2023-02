Fluminense x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02), pela oitava rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no canal de TV fechada Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Tanto o Tricolor como o Cruzmaltino vêm de resultados positivos na última rodada. O Flu venceu o Audax por 3 a 0 no domingo e o Vasco superou o Nova Iguaçu por 2 a 0 na terça-feira.

No Vasco, Ivan deve voltar à meta após Léo Jardim receber uma oportunidade contra o Nova Iguaçu. Outro que deve retornar à equipe é o volante Rodrigo, no lugar de De Luca. No meio, segue a dúvida entre Nenê e Alex Teixeira no setor de criação, com vantagem para este último.

No Fluminense, Fernando Diniz não contará com o zagueiro Manoel, com dores no joelho direito. David Braz deve ser o substituto. (Com Gazeta Esportiva)



Fluminense x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta Bandsports: Canal de TV fechada



Campeonato Carioca 2023 - Fluminense x Vasco

Escalação provável

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, David Braz, Nino e Jorge; Felipe Melo, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Keno.

Vasco

Ivan (Léo Jardim), Puma, Miranda, Léo e Piton; Rodrigo, Jair e Alex Teixeira (Nenê); Gabriel Pec, Pedro Raul e Erick Marcus.

Quando será Fluminense x Vasco

Hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02), às 18 horas

Onde será Fluminense x Vasco

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

