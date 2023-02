Água Santa x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Água Santa e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02), pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere, no serviço de streaming Paulistão Play e no canal do Youtube Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Sem grandes novidades, o Palmeiras tem apenas o goleiro reserva Marcelo Lomba como desfalque certo. O arqueiro ainda se recupera de uma fratura de dedo na mão esquerda. Os demais atletas seguem à disposição, mas o Verdão pode ter algumas mudanças pontuais por causa do intervalo curto entre uma partida e outra.

Com o jogo marcado para a manhã de domingo, os titulares da última partida tiveram pouco tempo de descanso e de recuperação. Com o desgaste das últimas semanas, o técnico Abel Ferreira pode poupar peças que estejam desgastadas, já que na próxima quinta-feira tem o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena. (Com Gazeta Esportiva)



Água Santa x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Paulistão: Canal do Youtube

Canal do Youtube Premiere : Serviço de Pay-per-view



: Serviço de Pay-per-view Paulistão Play: serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - Água Santa x Palmeiras

Escalação provável

Água Santa

Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Rodrigo Sam e Gabriel Inocêncio; Kadí, Thiaguinho e Lelê; Junior Todinho, Bruno Xavier e Bruno Mezenga.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick.

Quando será Água Santa x Palmeiras

Hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02), às 11 horas

Onde será Água Santa x Palmeiras

Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP)

