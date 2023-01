Flamengo e Real Madrid conhecem oponentes da semifinal do Mundial; veja

A competição será realizada no Marrocos, entre 1º e 11 de fevereiro de 2023. As cidades sede ainda não foram definidas

A Fifa realizou nesta sexta-feira, 13, o sorteio do Mundial de Clubes 2022. O Flamengo enfrentará na semifinal do torneio o Al Hilal, da Arábia Saudita, ou o Wydad Casablanca, do Marrocos, que se encaram pelas quartas. A competição será realizada no Marrocos, entre 1º e 11 de fevereiro de 2023. As cidades sede ainda não foram definidas.

A rodada prévia terá apenas uma partida, disputada entre Al Ahly e Auckland City, único duelo que já havia sido definido no Mundial. O vencedor deste confronto terá pela frente o Seattle Sounders.

Quem se sair melhor nesse último jogo citado, enfrentará o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões da Europa, na outra semifinal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Gol de voleio de Richarlison na Copa do Mundo concorre ao prêmio Puskás

Debinha é única brasileira a concorrer prêmio de melhor jogadora do mundo da Fifa

Luis Enrique é cotado para assumir a seleção brasileira, diz jornal

Neymar e Vini Jr. concorrem a prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa; veja lista

Flamengo no Mundial

O Rubro-Negro garantiu vaga na competição após levantar a taça de campeão da Copa Libertadores, quando enfrentou o Athletico-PR e venceu por 1 a 0. O gol heróico foi marcado por Gabigol.

A última aparição do Flamengo na competição foi em 2019, quando também triunfou a Libertadores sobre o River Plate, por 2 a 1. No Mundial, venceu o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 1, e chegou à final contra o Liverpool. Na decisão, acabou derrotado por 1 a 0, gol marcado brasileiro Roberto Firmino.

Tags