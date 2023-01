Luis Enrique é cotado para assumir a seleção brasileira, diz jornal

O técnico dirigiu a seleção espanhola no Mundial do Catar, mas foi eliminado precocemente diante de Marrocos, ainda nas oitavas de final

A CBF já teria definido o sucessor de Tite à frente da seleção brasileira, após a saída do técnico ao fim da Copa do Mundo de 2022. Segundo o jornal espanhol Sport, o favorito para assumir o cargo no momento é Luis Enrique, ex-treinador da Espanha.

De acordo com o veículo, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, retorna aos trabalhos nesta quinta-feira, 12, após um período de férias, e sua primeira missão é decidir quem será o próximo comandante da Seleção Brasileira. O nome de Luis Enrique teria ganhado força dentro da Confederação.

O comandante dirigiu a seleção espanhola no Mundial do Catar, mas foi eliminado com a Fúria precocemente diante de Marrocos, ainda nas oitavas de final. Ele, então, deixou o comando da equipe, que já anunciou seu sucessor: Luis de La Fuente, ex-treinador das categorias de base da Espanha.

Luis Enrique comandou La Roja nos últimos quatro anos e, ao longo do período, promoveu um trabalho de renovação, dando espaço a jogadores jovens como Ansu Fati, Pedri e Gavi. Ele chegou à semifinal da Liga das Nações em duas das três edições que disputou e conduziu a equipe até a semifinal da Eurocopa de 2020.

Recentemente, o espanhol revelou seu desejo em voltar a treinar clubes. Ele comandou o Barcelona do trio MSN, composto por Messi, Suárez e Neymar, entre 2014 e 2017. Na oportunidade, conquistou nove títulos pelo time catalão, dentre eles a Liga dos Campeões da temporada 2014/15.

Indecisão na CBF

O espanhol Pep Guardiola era tido como um sonho, mas ao mesmo tempo visto como impossível após renovar seu contrato com o Manchester City. Outro cogitado foi Carlo Ancelotti, do Real Madrid, mas o próprio italiano esfriou a possibilidade de dirigir a Amarelinha.

Caso não tenha sucesso por um treinador gringo, o plano B da entidade é a contratação de um técnico brasileiro, especificamente de Fernando Diniz, atualmente no Fluminense. Em um terceiro cenário estaria um dos portugueses que obtiveram sucesso no Brasil: Jorge Jesus, no Flamengo, ou Abel Ferreira, no Palmeiras.

Tags