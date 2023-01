Gol de voleio de Richarlison na Copa do Mundo concorre ao prêmio Puskás

A Fifa divulgou na tarde desta quinta-feira os 11 candidatos ao prêmio Púskas, entregue ao gol mais bonito da temporada. Entre os indicados, está o tento marcado pelo brasileiro Richarlison, na vitória do Brasil sobre a Sérvia, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

O gol de Richarlison já havia sido eleito no fim de dezembro o mais bonito do Mundial do Catar. Nomes como Balotelli, Payet e Mbappé, com um de seus tentos na final da Copa contra a Argentina, também concorrem ao troféu.

O vencedor será eleito através de votação popular, no site oficial da entidade.

Relembre o gol de Richarlison

O gol eleito o mais belo do Mundial aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando a Seleção Brasileira já vencia a Sérvia por 1 a 0, com tento marcado pelo próprio Richarlison.

Vinícius Jr. recebeu a bola pelo lado esquerdo do ataque e acionou o camisa 9, dentro da área, em um toque de três dedos. O centroavante, então, emendou um voleio para colocar a bola no fundo da rede e ampliar o placar.

Apesar do bonito gol, o Brasil não passou das quartas de final da competição, em derrota nos pênaltis para a Croácia. A Argentina foi quem sagrou-se campeã mundial após bater a França em uma decisão épica, vencida também nas penalidades, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e prorrogação.

Confira os concorrentes ao prêmio Puskás:

Richarlison (pelo Brasil, contra a Sérvia);



Mbappé (França, contra a Argentina);



Balotelli (Adana Demirspor, contra o Goztepe);



Francisco González Metilli (Central Córdoba, contra o Rosario Central);



Amandine Henry (Lyon, contra o Barcelona);



Theo Hernández (Milan, contra a Atalanta);



Alou Kuol (Austrália sub-23, contra o Iraque sub-23);



Marcin Oleksy (Warta Poznán, contra o Stal Rzeszow);



Salma Paralluelo (Villarreal, contra o Barcelona);



Payet (Olympique de Marselha, contra o PAOK);



Alessia Russo (Inglaterra, contra a Suécia).

